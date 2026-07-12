Modena L’estate dei ritorni | Azzi è gialloblù

Durante l’estate 2026, tre calciatori sono tornati a vestire la maglia del Modena. Nereo Bonato e Daniele Galloppa sono rientrati dopo venti e dieci anni rispettivamente, mentre Paulo Azzi ha firmato un contratto con il club, tornando dopo tre stagioni e mezzo. La società ha annunciato ufficialmente il ritorno di Azzi nel pomeriggio di ieri.

Questa estate 2026 è indubbiamente quella dei ritorni. Dopo quelli di Nereo Bonato e di Daniele Galloppa, rispettivamente dopo venti e dieci anni dalla loro precedente avventura in gialloblù, nel pomeriggio di ieri è stato ufficializzato anche Paulo Azzi, che ritornerà a vestire la casacca del Modena dopo tre stagioni e mezzo. L’esterno brasiliano, il cui arrivo era già scontato da qualche giorno, ha superato le visite mediche (ricordiamo che recentemente aveva subito in intervento per la sistemazione di un’ernia lombare) e ha firmato un contratto di due stagioni con opzione per la terza. Il giocatore, classe ’94, è stato acquistato dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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