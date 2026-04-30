Modena tabù primo maggio Record di tifosi gialloblù

A maggio, la squadra di casa ha spesso incontrato difficoltà, ma quest’anno ha attirato un numero record di tifosi allo stadio. La presenza di pubblico ha superato le aspettative, dimostrando l’interesse e la passione dei supporters per questa data. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un trend che si è ripetuto nel tempo, anche se il primo maggio non è mai stato considerato un giorno fortunato per la squadra.

Chi vuole faccia pure gli scongiuri. Giriamola come vogliamo, ma il primo giorno di maggio, calcisticamente parlando ovvio, è una data che spesso e volentieri è andata di traverso alla squadra canarina. Quattordici volte infatti il Modena è sceso in campo in questa giornata, di cui dieci all’ombra della Ghirlandina, e il bilancio non è dei più brillanti: tre vitorie, tre pareggi e otto sconfitte. E le ultime tre tutte sotto la proprietà della famiglia Rivetti, che sta certamente fremendo per infrangere finalmente questo tabù e poter gioire anche in questa giornata. Tutti ricordano i due ko degli ultimi due anni nel derby con la Reggiana, ma nel 2023 ci fu anche il pesantissimo 5 a 0 sotto il diluvio a Venezia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, tabù primo maggio Record di tifosi gialloblù Notizie correlate Lube Civitanova – Valsa Group Modena 2-3 | Impresa GialloblùModena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con... Modena Femminile, per le gialloblu vittoria convivente a ImolaSeconda giornata della Poule Promozione, il Modena porta a casa un'importante e convincente vittoria dall'ostico campo dell'Imolese. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Modena Fc, l'avversario: derby da non sbagliare contro una Reggiana bisognosa di punti per tenere aperta la lotta salvezza; Modena, tabù primo maggio Record di tifosi gialloblù; QS - Modena-Reggiana, sarà un 'Braglia' da record: già sfondata quota 10.000 spettatori. Modena, tabù primo maggio Record di tifosi gialloblùFebbre da derby Superata quota 11mila, il numero più alto della stagione. La squadra di Sottil chiamata anche a cancellare le statistiche dei precedenti. . msn.com CI SONO RECORD IN WWE CHE SI POSSONO DEFINIRE STORICI Record che appaiono quasi impossibili di battere! Quali di questi tre vi ha impressionato di più - facebook.com facebook CdS - L' #Inter di Chivu punta al record di gol: è a -9 da Inzaghi e Conte x.com