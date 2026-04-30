Modena tabù primo maggio Record di tifosi gialloblù

Da sport.quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio, la squadra di casa ha spesso incontrato difficoltà, ma quest’anno ha attirato un numero record di tifosi allo stadio. La presenza di pubblico ha superato le aspettative, dimostrando l’interesse e la passione dei supporters per questa data. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un trend che si è ripetuto nel tempo, anche se il primo maggio non è mai stato considerato un giorno fortunato per la squadra.

Chi vuole faccia pure gli scongiuri. Giriamola come vogliamo, ma il primo giorno di maggio, calcisticamente parlando ovvio, è una data che spesso e volentieri è andata di traverso alla squadra canarina. Quattordici volte infatti il Modena è sceso in campo in questa giornata, di cui dieci all’ombra della Ghirlandina, e il bilancio non è dei più brillanti: tre vitorie, tre pareggi e otto sconfitte. E le ultime tre tutte sotto la proprietà della famiglia Rivetti, che sta certamente fremendo per infrangere finalmente questo tabù e poter gioire anche in questa giornata. Tutti ricordano i due ko degli ultimi due anni nel derby con la Reggiana, ma nel 2023 ci fu anche il pesantissimo 5 a 0 sotto il diluvio a Venezia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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