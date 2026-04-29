A Napoli, tre calciatori sono tornati dai prestiti e sono pronti a rafforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Rafa Marin, Noa Lang e Luca Marianucci hanno concluso i rispettivi periodi in prestito e si sono uniti alla squadra, che si prepara a ripartire con nuovi elementi. La società ha deciso di puntare su di loro per rafforzare il reparto e migliorare le prospettive future.

Napoli riparte da tre volti già noti al progetto: Rafa Marin, Noa Lang e Luca Marianucci tornano dai prestiti con il compito di rafforzare la rosa di Antonio Conte per la prossima stagione. Rafa Marin: il difensore che torna da leader. Lo spagnolo ha completato la sua crescita al Villarreal. Nel campionato spagnolo ha accumulato oltre 2.300 minuti, giocando in Liga, Champions League e Coppa del Re con contributi anche offensivi. Il salto qualitativo è evidente: dopo il primo anno al Napoli con poco spazio, Marin ha trovato continuità e affidabilità difensiva lontano da Napoli. Torna con ambizioni diverse rispetto all’arrivo iniziale, pronto a contendersi un posto stabile nella retroguardia azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, tre ritorni dal prestito trasformano l’estate di Conte

Napoli, il ritorno di Lukaku: come potrebbe cambiare la formazione di Conte | Sky Calcio Club

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