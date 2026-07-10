Tom Hardy tornerà nel cast di MobLand 2, la serie di Paramount+. La produzione ha confermato la sua presenza, nonostante i contrasti avuti con il team durante le riprese. La serie è in fase di sviluppo e il ritorno dell’attore è stato comunicato ufficialmente. Le riprese sono in corso e il cast sta lavorando alla seconda stagione.

Il turbolento rapporto tra Hollywood e una delle sue star più carismatiche si arricchisce di un nuovo, tesissimo capitolo. Come annunciato ufficialmente da Paramount+, Tom Hardy tornerà a vestire i panni dell’iconico fixer Harry Da Souza nell’attesissima seconda stagione di MobLand, il cui debutto globale sulla piattaforma di streaming è stato fissato per il prossimo 18 settembre. Se la presenza dell’attore britannico nella seconda stagione è ormai blindata, il suo futuro a lungo termine all’interno del franchise rimane fortemente in bilico. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il comportamento tenuto da Hardy sul set avrebbe profondamente spaventato i produttori, portando a duri scontri verbali con lo showrunner e produttore esecutivo Jez Butterworth e con i vertici di 101 Studios di David Glasser. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - MobLand 2: Tom Hardy torna nel cast della serie Paramount+ nonostante i contrasti sul set

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Tom Hardy fired from Paramount+ show 'MobLand'

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Terremoto in MobLand: Tom Hardy licenziato dalla serie Paramount+ prima del rinnovo della terza stagioneTom Hardy è stato licenziato dalla serie MobLand prima che fosse annunciato il rinnovo per una terza stagione.

Tom Hardy e il caso MobLand: smentito il licenziamento, cosa sta davvero succedendo sul set della serieLe fonti ufficiali hanno confermato che Tom Hardy non è stato licenziato durante le riprese della serie MobLand su Paramount+.

Temi più discussi: MobLand 2 mostra i muscoli: il teaser anticipa una guerra senza esclusione di colpi; Tom Hardy resta in MobLand: Svolta decisiva per il futuro della serie tv; Gli Harrigan vanno in guerra nella MobLand Stagione 2; MobLand 2 ha una data d'uscita: Il primo trailer promette una stagione ancora più brutale.

Annunciata la data d'uscita e diffuso il primo trailer dell'attesissima seconda stagione di #MobLand, con il ritorno di #TomHardy. Al link tutti i dettagli: x.com

Tom Hardy si prende la rivincita (dopo le polemiche): il trailer di MobLand 2 ribalta ogni previsioneParamount+ pubblica il trailer ufficiale della stagione 2 e annuncia la data d'uscita. Intanto, il ritorno dell'attore archivia le polemiche con la produzione. libero.it

MobLand 2 ha una data d'uscita: Il primo trailer promette una stagione ancora più brutaleParamount+ annuncia la data di uscita e mostra il primo trailer dell'attesissima seconda stagione di MobLand, con il ritorno di Tom Hardy. comingsoon.it

Questo tizio che non assomiglia affatto a Tom Hiddleston è un po' matto reddit