Lanterns | il nuovo teaser della serie DC annuncia un arrivo nel cast

Un nuovo teaser della serie DC, intitolata Lanterns, è stato diffuso annunciando l’ingresso di un nuovo personaggio nel cast. La produzione, basata sui fumetti della casa editrice, arriverà in Italia sugli schermi di una piattaforma di streaming nel mese di agosto. La serie è tra le più attese dai fan e rappresenta un ulteriore adattamento del mondo dei fumetti in ambito televisivo. La data di uscita e le prime immagini sono state condivise attraverso il video promozionale diffuso recentemente.

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Il progetto tratto dai fumetti debutterà anche in Italia sugli schermi della piattaforma di streaming nel mese di agosto. Il 17 agosto debutterà su HBO Max la nuova serie Lanterns, tratta dai fumetti della DC, e il teaser diffuso oggi online svela inoltre l'arrivo nel cast di Laura Linney. Il progetto, prodotto da DC Studios e Warner Bros. Television, ha come protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre nella parte di due poliziotti intergalattici. Cosa mostra il teaser di Lanterns Il video pubblicato da HBO Max mostra gli scontri e le interazioni tra la nuova recluta John Stewart, personaggio affidato ad Aaron Pierre, e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, ruolo interpretato da Kyle Chandler. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lanterns: il nuovo teaser della serie DC annuncia un arrivo nel cast ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DC' Lanterns,The Boys Final Season, Invincibles Viltrumite War, Daredevil! SuperTalk Podcast Eps 171 Sullo stesso argomento Lanterns: nel trailer della serie DC le prime anticipazioni sulle indagini dei protagonistiIl responsabile del DC Universe ha annunciato sui social quando i fan potranno vedere le prime immagini tratte dallo show live-action. Lanterns: disponibile il nuovo teaser trailerIl nuovo trailer di Lanterns ha finalmente mostrato in azione i poteri di Hal Jordan, offrendo ai fan il primo vero sguardo al lato più “cosmico”... Nuovo clip di compilazione breve 'Lanterns' + nuovo teaser domani. reddit L'autore di 'Lanterns' risponde alle critiche sul verde con un'ironia tagliente! Dopo il teaser, i fan hanno criticato la scarsa presenza del verde. L'autore ha replicato con ironia: 'È Lanterna Verde, quindi c’è il verde', ribadendo il simbolismo. La serie DC Univer x.com Lanterns, HBO Max svela il nuovo teaser della serie DC in arrivo ad agostoLa serie segue la nuova recluta John Stewart (Aaron Pierre) e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre, mentre ind ... teleblog.it Lanterns: il nuovo teaser della serie DC annuncia un arrivo nel castIl progetto tratto dai fumetti debutterà anche in Italia sugli schermi della piattaforma di streaming nel mese di agosto. movieplayer.it