Il 10 luglio 2026 è stato firmato il nuovo accordo collettivo nazionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti per l’anno scolastico 202627. La mobilità annuale dei docenti torna a essere oggetto di discussione, con il merito che non viene incluso nelle modalità di assegnazione. La questione riguarda le modalità di spostamento e assegnazione dei docenti tra le scuole per il prossimo anno scolastico.

La mobilità annuale docenti torna al centro del dibattito sindacale. Il 10 luglio 2026 è stato firmato il nuovo CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le domande viaggiano su Istanze OnLine fino al 23 luglio. Il CNDDU solleva un rilievo netto: nel punteggio non entra nulla della carriera professionale dell'insegnante.Cosa prevede il nuovo CCNI firmato a luglioIl contratto integrativo è stato sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle sigle del comparto Istruzione e Ricerca. Copre gli anni scolastici 20252026, 20262027 e 20272028. Il 10 luglio è arrivata anche la nota ministeriale n. 18007, con le istruzioni operative. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Mobilità annuale docenti 2026/27, CNDDU: il merito resta fuori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mobilità annuale docenti: il CNDDU chiede criteri più equi per il 2026/2027Il CNDDU ha richiesto una revisione dei criteri per la mobilità annuale dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027, puntando a criteri più equi.

Mobilità docenti 2026/2027: il CNDDU chiede il 100% dei posti per i docenti di ruolo fuori sedeIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha pubblicato un comunicato in cui evidenzia una questione riguardante la...

Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2026/2027: trasmessa la nota operativa e aperte le procedure online; ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2026/2027: GIOVEDI' 9 LUGLIO LA FIRMA DEL CCNI - DOMANDE DAL 13 LUGLIO ? - ECCO LA MODULISTICA DA COMPILARE; Assegnazioni provvisorie 2026, ci siamo: sindacati convocati dal Ministero giovedì 9 luglio alle 15:00 per contratto integrativo.

Mobilità annuale docenti 2026/2027: il merito resta escluso. È tempo di restituire dignità alla professionalità docenteNon può essere ignorata la condizione di migliaia di insegnanti che hanno prestato servizio per molti anni lontano dai propri affetti, ... lagone.it

Docenti e personale ATA sono in attesa della definizione del CCNI per la mobilità annuale 2026/27- Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per giovedì 9 luglio alle 15:00 per la sott… x.com

Mobilità annuale docenti, il CNDDU critica il nuovo CCNI: Il merito continua a non essere valorizzatoMobilità annuale docenti, c'è l'appello del CNDDU al ministro Valditara, la mobilità va rivista, così non va bene ... informazionescuola.it