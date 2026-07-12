Mobilità annuale docenti 2026 27 CNDDU | il merito resta fuori
Il 10 luglio 2026 è stato firmato il nuovo accordo collettivo nazionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti per l’anno scolastico 202627. La mobilità annuale dei docenti torna a essere oggetto di discussione, con il merito che non viene incluso nelle modalità di assegnazione. La questione riguarda le modalità di spostamento e assegnazione dei docenti tra le scuole per il prossimo anno scolastico.
La mobilità annuale docenti torna al centro del dibattito sindacale. Il 10 luglio 2026 è stato firmato il nuovo CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le domande viaggiano su Istanze OnLine fino al 23 luglio. Il CNDDU solleva un rilievo netto: nel punteggio non entra nulla della carriera professionale dell'insegnante.Cosa prevede il nuovo CCNI firmato a luglioIl contratto integrativo è stato sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle sigle del comparto Istruzione e Ricerca. Copre gli anni scolastici 20252026, 20262027 e 20272028. Il 10 luglio è arrivata anche la nota ministeriale n. 18007, con le istruzioni operative. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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