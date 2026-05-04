Mobilità docenti 2026 2027 | il CNDDU chiede il 100% dei posti per i docenti di ruolo fuori sede

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha pubblicato un comunicato in cui evidenzia una questione riguardante la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 20262027. In particolare, il sindacato chiede che venga garantito il 100% dei posti disponibili ai insegnanti di ruolo che si trovano fuori sede. La richiesta si inserisce in un quadro di discussione più ampio sulla distribuzione del personale docente.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha diffuso un comunicato stampa per portare alla luce una situazione lavorativa ed esistenziale estremamente delicata. Il documento accende i riflettori su migliaia di insegnanti di ruolo fuori sede, con una particolare attenzione verso i docenti appartenenti alla classe di concorso A046, che raggruppa le discipline giuridiche ed economiche. Molti di questi professionisti prestano servizio da oltre dieci anni a grande distanza dalla propria Regione di origine, affrontando quotidianamente sacrifici personali e professionali sempre più difficili da sostenere nel lungo periodo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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