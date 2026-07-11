Mobilità annuale docenti | il CNDDU chiede criteri più equi per il 2026 2027

Il CNDDU ha richiesto una revisione dei criteri per la mobilità annuale dei docenti per l’anno scolastico 20262027, puntando a criteri più equi. Attualmente, il sistema penalizza insegnanti assunti nel 2015, creando criticità che durano da oltre dieci anni. La richiesta si concentra sulla valorizzazione del merito e dell’esperienza professionale, ritenute fondamentali per una gestione più giusta della mobilità.

La gestione della mobilità annuale docenti richiede una profonda revisione istituzionale. Il CNDDU evidenzia la necessità di valorizzare il merito e l'esperienza professionale, superando le criticità che da oltre dieci anni penalizzano migliaia di insegnanti assunti nel 2015.Mobilità annuale docenti 20262027: il merito continua a rimanere ai margini. Chiesto un sistema più equo e rispettoso della professionalità docentIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ritiene non più rinviabile una riflessione istituzionale sulla condizione dei docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 20152016 ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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