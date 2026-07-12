Anche se Moana ha guidato il botteghino venerdì, il remake live-action non ha fatto il colpo domestico che Disney probabilmente sperava. Perché l’operazione remake live action non ha funzionato? proviamo a spiegarne i motivi dopo i primi numeri al box office. Le aspettative, il risultato. Moana ha incassato solo 18 milioni di dollari venerdì da 3.875 teatri nordamericani. Le stime rivali lo hanno fatto incassare 45 milioni di dollari fino al fine settimana di apertura, che è inferiore ai 56 milioni di dollari che l’originale “Moana” ha guadagnato durante il suo debutto nel 2016. La Disney ha sborsato 250 milioni di dollari per la ripresa live-action, rispetto ai 175 milioni di dollari spesi per il suo fratello maggiore animato, il che significa che “Moana” deve rimanere nei cinema per un po’ per giustificare i costi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Moana’ apre il botteghino con 18 milioni di dollari. Meno di quanto Disney sperava. Perché?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘Minions & Monsters’ spaventa e diverte con 16 milioni di dollari al botteghino

Oceania: il live-action Disney debutta con 4.5 milioni di dollari alle anteprime del Box Office USAIl live-action di Oceania ha incassato 4,5 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì sera negli Stati Uniti, con una distribuzione in tre...