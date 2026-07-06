L’esercito di Minion di Universal e Illumination sta prendendo il sopravvento al botteghino per il fine settimana del Giorno dell’Indipendenza. Minions & Monsters ha conquistato il primo posto venerdì con 16 milioni di dollari da 4.243 teatri nordamericani. Vediamo tutti i numeri della settimana con i validissimi concorrenti del film. Un film da record!. Durante il fine settimana, il sequel animato dovrebbe incassare 39,5 milioni di dollari a livello nazionale. Oltre ai suoi guadagni dalla sua uscita il 1° luglio, ciò dovrebbe spingere il totale nordamericano del film a un leggero 64 milioni di dollari. Fortunatamente per Universal, Minions & Monsters dovrebbe incassare 87 milioni di dollari all’estero entro domenica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Minions & Monsters’ spaventa e diverte con 16 milioni di dollari al botteghino

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Minions & Monsters | Trailer Ufficiale

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