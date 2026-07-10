Il live-action di Oceania ha incassato 4,5 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì sera negli Stati Uniti, con una distribuzione in tre cinema.

Il tanto discusso adattamento live-action di Oceania (titolo originale Moana) ha ufficialmente iniziato la sua corsa al botteghino nordamericano. Come riportato da The Hollywood Reporter, il nuovo film Walt Disney Pictures ha incassato 4,5 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì sera, distribuito in ben 3.900 sale cinematografiche. Secondo le prime proiezioni degli analisti, la pellicola diretta da Thomas Kail punta a un weekend d’esordio negli Stati Uniti compreso in una forbice tra i 60 e i 65 milioni di dollari. Si tratta di un banco di prova fondamentale per la major, chiamata a intercettare il pubblico delle famiglie durante la stagione estiva per far fruttare l’imponente budget di produzione, stimato intorno ai 250 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oceania: il live-action Disney debutta con 4.5 milioni di dollari alle anteprime del Box Office USA

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OCEANIA - Reaction al TRAILER del LIVE ACTION con Slab

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