Maldive identificato e recuperato il primo corpo | poi la scoperta di un dettaglio inquietante

Nelle acque delle Maldive è stato recuperato il primo corpo tra quelli coinvolti in una tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. L’identificazione ha portato al riconoscimento della vittima, mentre le autorità hanno anche trovato un dettaglio che potrebbe essere rilevante per le indagini. Le ricerche sono ancora in corso per trovare eventuali altri dispersi e chiarire le cause dell’incidente. La scena si sta rapidamente complicando con nuovi elementi che emergono dalle indagini.

La scoperta del primo corpo recuperato nelle acque delle Maldive apre un nuovo fronte nelle indagini sulla tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Il sub individuato dai soccorritori è Gianluca Benedetti, istruttore e capobarca originario di Padova, trovato all’interno del sistema di grotte sommerse dove il gruppo era scomparso. Secondo quanto riporta il Corriere, il corpo di Benedetti sarebbe stato localizzato nella seconda cavità, a circa cinquanta metri di profondità. Accanto a lui, un elemento ora considerato cruciale dagli investigatori: la bombola completamente scarica. Un dettaglio che potrebbe indicare una permanenza sott’acqua molto più lunga del previsto e rafforzare l’ipotesi che i sub siano rimasti intrappolati senza riuscire a trovare una via d’uscita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Dramma Maldive: ricerche sospese per maltempo, il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti

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