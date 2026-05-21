Mirano un fine settimana ricco di eventi il 23 e 24 maggio
A Mirano, il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026 si configura come un periodo ricco di eventi. Le giornate saranno caratterizzate da diverse iniziative che coinvolgono la memoria civile, lo sport, la cultura, l’ambiente, la solidarietà e il solidarietà. La programmazione prevede manifestazioni pubbliche, incontri e attività rivolte alla comunità locale, con un’attenzione particolare alla partecipazione dei cittadini. L’intera area si prepara a un fine settimana di impegno e partecipazione collettiva.
Sarà un fine settimana particolarmente intenso e partecipato quello in programma a Mirano sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con iniziative dedicate alla memoria civile, allo sport, alla cultura, all’ambiente, alla solidarietà e al volontariato.Un calendario di appuntamenti che conferma la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Il fine settimana del 1° Maggio in Riviera del Brenta è stato semplicemente spettacolare! Vedere così tanti cicloturisti pedalare tra Oriago, Mira, Dolo e Stra è stata la conferma che il nostro territorio è una delle mete più amate per chi cerca bellezza, storia e facebook