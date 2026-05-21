Mirano un fine settimana ricco di eventi il 23 e 24 maggio

A Mirano, il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026 si configura come un periodo ricco di eventi. Le giornate saranno caratterizzate da diverse iniziative che coinvolgono la memoria civile, lo sport, la cultura, l’ambiente, la solidarietà e il solidarietà. La programmazione prevede manifestazioni pubbliche, incontri e attività rivolte alla comunità locale, con un’attenzione particolare alla partecipazione dei cittadini. L’intera area si prepara a un fine settimana di impegno e partecipazione collettiva.

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