Willem Dafoe ha dichiarato che il suo padre, un chirurgo stimato che frequentava regolarmente la messa, gli aveva confidato di apprezzare un film in cui interpreta uno stupratore. L’attore, che compirà 71 anni a luglio, ha anche affermato che una carriera nel cinema comprende sia successi che fallimenti.

“Una carriera abbastanza lunga è sempre un insieme di successi e fallimenti”, parola dell’attore Willem Dafoe che compirà 71 anni il 22 luglio prossimo. Dafoe non è particolarmente interessato a guardare al passato o a celebrare se stesso, come invece accade al protagonista di “Late Fame”, il suo nuovo film. La pellicola, diretta da Kent Jones e tratta dall’omonima novella di Arthur Schnitzler, è stata presentata lo scorso anno al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti. Dafoe veste i panni di Ed Saxberger, un poeta newyorkese dimenticato dal tempo che lavora alle poste e si ritrova improvvisamente “riscoperto” da un gruppo di giovani artisti innamorati di un’epoca che non hanno vissuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre era perbene e un chirurgo stimato che andava a messa tutte le domeniche. Un giorno mi ha preso in disparte dicendomi: Adoro quel film in cui interpreti uno stupratore”: così Willem Dafoe

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