Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi era a casa con me quel giorno
Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non ha commesso l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista esclusiva al Tg1, ha affermato che Andrea era a casa con lui nel giorno del delitto e ha ribadito la sua totale innocenza. La vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno approfondendo gli elementi a disposizione. La famiglia Sempio si dichiara certa dell’innocenza del proprio familiare e sostiene che non ci siano prove a suo carico.
“Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. Per Giuseppe Sempio il figlio Andrea è del tutto innocente, estraneo ai fatti, e ha deciso di ribadirlo in un'intervista esclusiva rilasciata al Tg1. Sempio, infatti, è l'unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi»
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