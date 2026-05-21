Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi era a casa con me quel giorno

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non ha commesso l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista esclusiva al Tg1, ha affermato che Andrea era a casa con lui nel giorno del delitto e ha ribadito la sua totale innocenza. La vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno approfondendo gli elementi a disposizione. La famiglia Sempio si dichiara certa dell’innocenza del proprio familiare e sostiene che non ci siano prove a suo carico.

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“Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”. Per Giuseppe Sempio il figlio Andrea è del tutto innocente, estraneo ai fatti, e ha deciso di ribadirlo in un'intervista esclusiva rilasciata al Tg1. Sempio, infatti, è l'unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi»

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