Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi era a casa con me quel giorno

Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non ha commesso l’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista esclusiva al Tg1, ha affermato che Andrea era a casa con lui nel giorno del delitto e ha ribadito la sua totale innocenza. La vicenda giudiziaria ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno approfondendo gli elementi a disposizione. La famiglia Sempio si dichiara certa dell’innocenza del proprio familiare e sostiene che non ci siano prove a suo carico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui