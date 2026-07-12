Mini Call Veloce 2026 su posti sostegno chi ha tre anni di servizio sul sostegno ma non è specializzato può partecipare?

Per partecipare alla Mini Call Veloce 2026 sui posti di sostegno, è necessario avere anche la specializzazione. Avere tre anni di servizio sul sostegno senza il titolo di specializzazione non basta. Lo ha spiegato un rappresentante della segreteria nazionale di un sindacato durante una trasmissione televisiva dedicata alle procedure di reclutamento.

Avere tre annualità di servizio sul sostegno non è sufficiente per accedere alla Mini Call Veloce. Lo ha chiarito Chiara Cozzetto, della segreteria nazionale ANIEF, nel corso di Question Time su Orizzonte Scuola TV, rispondendo a un quesito sulle procedure di reclutamento. La Mini Call Veloce è riservata esclusivamente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno, condizione che presuppone il possesso della specializzazione sul sostegno. Per partecipare i candidati devono aver compilato la richiesta di attribuzione nella propria provincia e non essere risultati rinunciatari (domanda max 150 preferenze dal 16 luglio ore 14. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti 2026/27: chi può fare domanda, vincoli e NOVITÀ sul sostegno

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Mini call veloce sostegno: solo il 14 agosto sapremo se ci saranno posti per il 2026Durante un question time tenutosi venerdì 15 maggio, un rappresentante di un sindacato ha chiesto se è prevista una mini call veloce per il sostegno.

Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloceA partire dal 16 luglio si potrà presentare la domanda per le supplenze dei docenti relative all'anno scolastico 2026/27.

Argomenti più discussi: Immissioni in ruolo 2026/27, dall'autorizzazione del MEF alla mini call veloce: tutte le fasi delle assunzioni a cura di Sonia Cannas; Immissioni in ruolo 2026/27: autorizzato il contingente di 46.642 posti; Mini call veloce sostegno 2026: date e come funziona; Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: Tempi e fasi operative.

Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: 50% concorsi + 50% GaE. Ordine: 1) vincitori PNRR, 2) idonei quota +30%, 3) elenchi regionali (novità). Sostegno: GPS I fascia + mini call veloce. Nomine entro il 31 agosto. Guida: https://t.co/ok97eclZbO #scuola #do x.com