Mini call veloce sostegno | solo il 14 agosto sapremo se ci saranno posti per il 2026
Durante un question time tenutosi venerdì 15 maggio, un rappresentante di un sindacato ha chiesto se è prevista una mini call veloce per il sostegno. La risposta ufficiale si avrà solo il 14 agosto, data entro cui sarà comunicato se saranno disponibili posti per il 2026. La richiesta riguarda la possibilità di accedere a un procedimento rapido per ottenere il sostegno, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.
"È prevista la mini call veloce per il sostegno?" è il quesito posto a Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief durante il question time di venerdì 15 maggio. Ecco la procedura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Supplenze 150 preferenze, mini call veloce. Nomine e sanzionI: così funzioneranno
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