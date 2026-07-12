Milo Infante ha lasciato la Rai per passare a Mediaset, generando discussioni. Dopo aver condotto il programma delle ore 14 per diversi anni, il giornalista ha deciso di cambiare azienda. Prima della sua uscita, sono emerse richieste economiche di diverse milioni di euro. La decisione di Infante di cambiare rete è stata comunicata improvvisamente, senza dettagli ufficiali sui motivi. La Rai avrebbe avuto pressioni legate alle richieste finanziarie del giornalista.

Il passaggio di Milo Infante dalla Rai a Mediaset continua a far discutere. Dopo anni alla guida di Ore 14, il giornalista ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale entrando nella squadra del Biscione. Un cambio importante, che porterà Infante su Rete 4 con nuovi progetti editoriali e con un ruolo di grande responsabilità all’interno dell’area informazione di Mediaset. Lo stesso giornalista ha definito il nuovo percorso come un punto di arrivo: “Entrare in Mediaset per me è un punto di arrivo”. Ma dietro questa scelta ci sarebbe stata una lunga trattativa con la Rai, fatta di richieste, confronti e proposte alternative. Le critiche alla Rai e il caso Ore 14. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Milo Infante, la Rai sotto pressione: le richieste milionarie prima dell’addio a sorpresa

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Leggo l’intervista di Milo Infante al Messaggero. È una lunga requisitoria contro la Rai e i suoi dirigenti. Racconta di essersi sentito ostacolato, sminuito, umiliato. Dice che l’attuale amministratore delegato della Rai non ha intorno gente alla sua altezza, salvo x.com

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Milo Infante: La Rai mi ha offerto un contratto da 5-600 mila euro l'anno, ma ho rifiutato. Ecco perché sono andato viaNei 58 minuti e 54 secondi di questa intervista – tanti ne segna il registratore - non c'è traccia di rancore o fastidio, ma voglia di essere chiari e rispettosi ... ilmessaggero.it