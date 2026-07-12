Milo Infante ha rivelato di aver inviato richieste a Mediaset prima di lasciare, senza ricevere risposta. Il conduttore ha confermato di aver tentato di negoziare il suo addio, ma le sue proposte sono state ignorate. Dopo aver rotto il silenzio, ha spiegato che le trattative sono state interrotte senza esiti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata data dall’azienda sulle sue richieste o sulla decisione di interrompere il rapporto.

L'addio di Milo Infante è stato tanto discusso, oggi per la prima volta il conduttore ha raccontato i retroscena che lo hanno portato a Mediaset Milo Infanteha rotto il silenzio. Ha aspettato che passasse un pochino l’onda per poi parlare di del suo futuro a Mediaset ma, ancora di più del motivodell’abbandono in Rai.In 5 anni ha portato Ore14 al successo, ottenendo anche la promozione in prima serata eppure poi qualcosa si è rotto. Si è parlato di tante motivazioni, in primis quella economica, ed inveceal conduttore ha dato fastidio il continuo ostruzionismo che c’è stato da parte della Rai. Alle pagine deIl Messaggeroappare senza filtri, si leva qualche sassolino dalla scarpa e sottolinea come alcuni dirigenti stiano mettendo i bastoni tra le ruota ad alcuni conduttori e tra questi fa il nome di Angelo Mellone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milo Infante: prima dell’addio le richieste ignorate

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Milo Infante: «Ho detto no a unofferta altissima dalla Rai. Cercavo nuove sfide, non solo denaro»

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