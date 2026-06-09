Il vero motivo dell’addio Milo Infante addio alla Rai per Mediaset | i retroscena

Milo Infante ha annunciato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset, lasciando il suo ruolo in una trasmissione di approfondimento. La notizia ha fatto il giro delle cronache televisive nelle ultime ore, dopo settimane di voci e speculazioni. La decisione è stata confermata ufficialmente e rappresenta una delle principali novità nel panorama mediatico estivo, senza ulteriori dettagli sui motivi personali o professionali alla base della scelta.

Le indiscrezioni circolavano da settimane, ma nelle ultime ore è arrivata quella che molti considerano la prima vera scossa del mercato televisivo estivo. Un volto storico della televisione pubblica sarebbe infatti pronto a cambiare casacca, lasciando la Rai dopo anni di lavoro e risultati importanti. Una notizia che, se confermata, potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’informazione e dell’approfondimento televisivo nella prossima stagione. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio, secondo cui il passaggio a Mediaset sarebbe ormai vicino alla definizione. Dietro questa scelta, stando a quanto riportato dal giornalista, non ci sarebbero soltanto motivazioni professionali, ma soprattutto un malcontento accumulato nel tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Consiglio non richiesto a Milo Infante. Venerdì se, con il nobile motivo del fairplay, ti rifai mangiare in testa da Colaprico e el caudillo Nuzzi TE SE MAGNA. È il momento di schierarsi e azzittire i mestatori! #garlasco #ore14sera x.com

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