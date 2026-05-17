A Modena si è verificato un episodio che ha causato sconcerto tra i residenti. Un veicolo ha percorso una strada cittadina a circa 100 chilometri orari, investendo sette pedoni lungo il suo tragitto. L'incidente ha provocato feriti, alcuni dei quali sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. L’uomo alla guida è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora sotto accusa con l’accusa di aver causato una strage. Le autorità stanno analizzando le ragioni dell’accaduto.

AGI - Terrore e sgomento a Modena dove un'auto è stata lanciata a 100 km. orari sui pedoni, investendo sette persone. Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi ma e' stato bloccato da quattro persone. Prima di essere fermato ha accoltellare uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il bilancio e' di otto feriti, di cui quattro gravi. Tra loro una donna di 55 anni in pericolo di vita a cui sono state amputate le gambe, cosi' come a un altro dei feriti. L'aggressore, Salim El Koudri, è nato a Bergamo ma è residente a Ravarino, nel Modenese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terrore a Modena: con l'auto a 100 all'ora sui pedoni. L'uomo accusato di strage

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TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI

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Terrore a Modena: falcia pedoni con l'auto, quattro feriti gravi reddit

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