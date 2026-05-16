Auto falcia pedoni a Modena chi è l’uomo fermato con l’accusa di strage

Da thesocialpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Modena, nel pomeriggio, un'automobile ha investito diversi pedoni, causando feriti e momenti di paura tra passanti e residenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno fermato un uomo ritenuto coinvolto nell’incidente. La persona è accusata di aver provocato una strage e ora si trova sotto indagine. L’evento ha attirato l’attenzione di molte persone e ha portato a una sospensione temporanea della circolazione nel centro storico.

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Un drammatico evento ha sconvolto il cuore pulsante di Modena nel corso del pomeriggio, lasciando una scia di panico e sangue tra le strade del centro storico. Un’automobile, che procedeva a velocità sostenuta e apparentemente fuori controllo, ha improvvisamente cambiato traiettoria andando a impattare violentemente contro la folla di passanti. In quel momento, la zona pedonale era particolarmente affollata da cittadini e turisti che passeggiavano tranquillamente, ignari del pericolo imminente. Il bilancio provvisorio parla di circa una decina di pedoni falciati dal mezzo in corsa, con scene di profonda disperazione e urla che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei negozianti e dei residenti della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Auto falcia pedoni a Modena, feriti gravi: guidatore fermato

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