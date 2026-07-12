Un orologio del valore di 50 mila euro è stato rubato a un campione statunitense di skateboard in corso Venezia, Milano. L’episodio si è verificato quando l’atleta si trovava in strada, e un rapinatore ha strappato l’orologio dal suo polso in modo rapido, per poi fuggire immediatamente. L’uomo non ha riportato ferite. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono arresti.

L’Audemars Piguet da 50 mila euro gli viene strappato dal polso mentre si trova in corso Venezia. È un gesto rapidissimo, che anticipa l’altrettanto veloce fuga del rapinatore. La vittima è Kyle Walker, 32enne fenomeno americano dello skateboard, protagonista di decine di clip e dieci anni fa vincitore dell’«Oscar» della disciplina, assegnato ogni anno dalla rivista specializzata a stelle e strisce Thrasher magazine. Walker in questi giorni è in tour a Milano - insieme ad altri professionisti della tavola - per «sfidare» lo spot della stazione Centrale, luogo della città che è un punto di riferimento internazionale per la comunità degli skater. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, orologio da 50 mila euro rapinato al campione Usa di skateboard: Kyle Walker aggredito in corso Venezia

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Milano, strappa l'orologio da 100 mila euro a un turista: la dashcam del taxi riprende tutto

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