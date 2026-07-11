Orologio da 50 mila euro strappato dal polso di un turista | ladro arrestato a Milano

Da gazzettadelsud.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha strappato un orologio del valore di oltre 50 mila euro dal polso di un turista durante uno scippo nel centro di Milano. La vittima e il suo accompagnatore sono stati aggrediti durante il tentativo di furto. Pochi minuti dopo, la Polizia ha arrestato il sospettato nelle vicinanze. L’orologio è stato recuperato e restituito ai proprietari. L’uomo arrestato è stato portato in commissariato.

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Ha scippato un orologio da oltre 50mila euro aggredendo una coppia di turisti ma poco dopo è stato arrestato dalla Polizia. Lo scippo nel centro di Milano È accaduto ieri in via Senato, nel centro di Milano, quando i due, entrambi 32enni, provenienti dagli Stati Uniti, sono stati avvicinati dal 29enne, di nazionalità belga, che ha strappato all’uomo un Audemars Piguet da 50mila euro. L'inseguimento e l'arresto Poi il 29enne è scappato ma i due lo hanno inseguito chiamando nel contempo la polizia e poco dopo due agenti motociclisti lo hanno individuato e bloccato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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