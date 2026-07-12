Milano i pc rubati in una scuola in cambio di dosi di cocaina | 46enne arrestato dalla Polizia
Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per aver scambiato dosi di cocaina con sei tablet rubati a una scuola. I dispositivi, appartenenti a un istituto comprensivo di Paderno Dugnano, erano stati consegnati da un cliente in cambio di sostanze stupefacenti. La polizia ha individuato e fermato l’uomo dopo aver accertato il traffico illecito.
Uno dei suoi «clienti», per pagare le dosi di cocaina, gli aveva consegnato sei tablet, ovviamente rubati. I notebook erano, infatti, di proprietà dell'istituto comprensivo Allende di Paderno Dugnano. E alla scuola sono già stati restituiti, perché gli alunni possano tornare a usarli, a settembre. Il furto è stato scoperto dalla Polizia di Stato che, venerdì sera a Milano, ha arrestato un pregiudicato di 46 anni, con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo ha denunciato per ricettazione. Gli agenti della Squadra Mobile sono risaliti a un appartamento in via Bolzano ritenuto verosimile luogo di spaccio di droga. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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