Durante un blitz in via Trieste, gli agenti hanno arrestato un 46enne trovandolo con diverse dosi di cocaina nascosta in casa. Durante la perquisizione, sono state sequestrate anche alcune sostanze non specificate. Non sono stati resi noti i dettagli su come l’uomo occultasse la droga o se siano stati trovati altri materiali collegati all’attività di spaccio.

Come faceva l'uomo a nascondere il deposito in via Trieste?. Quali altre sostanze hanno trovato gli agenti durante la perquisizione?. Perché il sequestro di contanti conferma l'attività di spaccio?. Chi sono i possibili complici che le forze dell'ordine cercano ora?.? In Breve Sequestrati 22 grammi di marijuana e 46 grammi di polvere pressata.. Recuperati 400 euro in banconote contanti durante la perquisizione domiciliare.. L'indagato è stato sottoposto a processo per direttissima e arresti domiciliari.. Le indagini della Squadra Mobile puntano ora a individuare possibili complici.. Arresto a Nuoro per spaccio: sequestrati 47 grammi di cocaina in via Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, blitz in via Trieste: arrestato 46enne con dosi di cocaina

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