Milanesiana da applausi Sgarbi a tu per tu con Paolo Del Debbio ’Il cielo più vicino’

Venerdì si è svolto l'ultimo degli eventi della Milanesiana allestiti al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, organizzati da Elisabetta Sgarbi. La manifestazione, iniziata mercoledì, ha visto tre incontri consecutivi. Durante l'ultimo, Elisabetta Sgarbi ha avuto un confronto diretto con il conduttore di un programma televisivo, parlando di vari temi culturali e artistici. La manifestazione si è conclusa con un grande afflusso di pubblico e applausi.

Anche quest’anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, conquista il successo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con tre appuntamenti che si sono svolti da mercoledì a venerdì. Nel primo evento Vittorio Sgarbi ha dialogato con Paolo Del Debbio e Stefano Papetti (curatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno), per una serata che aveva il titolo dalla pubblicazione di Sgarbi ’ Il cielo più vicino. La montagna nell’arte ’ (La nave di Teseo), viaggio attraverso la storia dell’arte, sulle orme di René de Chateaubriand, per raccontare la natura e la montagna interpretata dai più grandi artisti, dal Trecento ad oggi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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