Durante una trasmissione televisiva, Paolo Del Debbio ha rivolto dure critiche al giornalista russo Vladimir Solovyov, affermando che lui non sarebbe libero come altri. La discussione ha coinvolto anche riferimenti alle responsabilità personali e alle libertà di espressione, con il conduttore che ha sottolineato la differenza tra le situazioni di due figure pubbliche. La puntata si è concentrata su temi legati alla libertà di stampa e alle responsabilità dei giornalisti.

Lo scontro a distanza tra l’Italia e la propaganda russa ha toccato un nuovo culmine durante la puntata di Dritto e Rovescio del 23 aprile 2026. Paolo Del Debbio, visibilmente indignato, ha replicato duramente alle recenti offese rivolte da Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni, definita dal giornalista del Cremlino come “una vergogna della razza umana” e apostrofata con epiteti legati al fascismo. Cosa ha detto Paolo Del Debbio contro Solovyov Del Debbio ha scelto di rivolgersi direttamente al collega russo con parole pesantissime: “Caro Solovyov, te lo dico da giornalista a giornalista, io libero e tu no, la vergogna della razza umana sei tu, non Meloni”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Del Debbio e le parole di fuoco contro Solovyov, "la vergogna della razza umana sei tu non Meloni"

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