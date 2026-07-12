Milan Sinner trionfa ancora | secondo Wimbledon consecutivo per il tifoso rossonero
Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, confermando il successo dell'anno scorso. La finale si è conclusa con la vittoria dell'italiano in tre set. La vittoria è arrivata dopo un match durato circa tre ore. La sua prestazione ha incluso 10 ace e 45 vincenti. La semifinale e la finale si sono svolte tutte sulla stessa superficie. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore e il suo team.
Mentre in casa rossonera gli occhi di tutti sono puntati su Milanello per l'inizio della nuova avventura di Ruben Amorim, una splendida notizia arrivata da Londra ha regalato un grande sorriso a tutto l'ambiente Milan. Jannik Sinner, numero 1 del Mondo e noto tifoso rossonero, continua a scolpire il proprio nome nella storia del Tennis mondiale: l'azzurro ha infatti conquistato il secondo Wimbledon di fila, firmando un'altra impresa leggendaria. Milan, trionfo Sinner: il rossonero vince a Wimbledon. Il fuoriclasse altoatesino ha trionfato sul prato verde del Centrale battendo in finale il tedesco Alexander Zverev al termine di una battaglia in quattro set, conclusasi in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Sinner trionfa a Monte-Carlo su Alcaraz, il commento del direttore di Sky Sport Federico Ferri
Notizie e thread social correlati
Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2026: secondo titolo consecutivo e dominio assoluto nel ranking ATPJannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set.
Wimbledon, Sinner vince in finale con Zverev: fa il secondo titolo consecutivo ed è ancora storiaJannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon 2026, battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3.
Temi più discussi: Sinner 'spaventa' Djokovic a Wimbledon 2026, ma ultima volta ha vinto Nole: tutti i precedenti; Zverev nuovo numero 2 da lunedì: superato Alcaraz; La previsione di Boris Becker: Se Sinner vince ai quarti di finale, sarà il migliore alle finali; Jannik Sinner vola in semifinale: battuto Struff in tre set a Wimbledon | Libero Quotidiano.it.
Sul verde di Wimbledon, di bianco vestito, trionfa ancora un ROSSONERO: grande Jannik SINNER facebook
3 su 3! #Sinner vince ancora e accede agli ottavi di finale di Wimbledon, per la 5ª volta di fila eguagliando il record di Nicola Pietrangeli per il maggior numero di presenze agli ottavi dello Slam su erba di un tennista italiano ?Mai sconfitto (20-0) nei 1/32 d x.com
Sinner trionfo leggendario a Wimbledon: che rimonta contro Zverev, Jannik centra lo storico back to back!Il numero 1 al mondo torna sull'erba dell'All England Club per contendere al suo nuovo vice in graduatoria l'ananas più ambita al mondo ... tuttosport.com
Sinner trionfa agli Internazionali di Roma, da Meloni a Panatta: le reazioni alla vittoriaJannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set con il punteggio di ... tg24.sky.it