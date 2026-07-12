Milan Sinner trionfa ancora | secondo Wimbledon consecutivo per il tifoso rossonero

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, confermando il successo dell'anno scorso. La finale si è conclusa con la vittoria dell'italiano in tre set. La vittoria è arrivata dopo un match durato circa tre ore. La sua prestazione ha incluso 10 ace e 45 vincenti. La semifinale e la finale si sono svolte tutte sulla stessa superficie. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore e il suo team.