Pulisic il calo e il rinnovo in stand-by | Milan-Juve per scacciare i fantasmi

Il calo di forma e il rinnovo del contratto di Pulisic sono attualmente in sospeso, con il giocatore che non ha ancora firmato un nuovo accordo. La sua situazione contrattuale resta ferma, mentre le prestazioni in campo non sono state all’altezza delle aspettative. La sfida tra Milan e Juventus si presenta come un’occasione per il calciatore di riscattarsi e cambiare rotta.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo al giocatore del Milan più in difficoltà, ovvero Christian Pulisic. Domenica sera, a meno di sorprese, l'americano sarà titolare in attacco contro la Juventus di Luciano Spalletti, la stessa squadra contro cui all'andata sbagliò il rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti al Diavolo. Ma come ricorda la 'Rosea', quello era tutto un altro Pulisic. Pulisic cominciò alla grande la sua stagione: nelle prime 5 di Serie A siglò 4 gol e 2 assist. Subito dopo due brutte notizie che avrebbero potuto demoralizzarlo ma così non fu: il rigore fallito con la Juve e l'infortunio in Nazionale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic, il calo e il rinnovo in stand-by: Milan-Juve per scacciare i fantasmi Notizie correlate Pulisic, rinnovo con il Milan in stand-by: su di lui piomba un top club europeo. Il puntoSirene inglesi per Christian Pulisic, attorno all'attaccante del Milan iniziano a moltiplicarsi le voci di mercato. La Fortitudo nel bunker. Serve il fattore PalaDozza per scacciare i fantasmiSe le quattro vittorie consecutive (Pistoia, Torino, Ruvo di Puglia, Rieti) che avevano marchiato il mese di febbraio non erano comunque servite a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Juventus vede la Champions e sfida Milan e Napoli per il secondo posto: calendari a confronto; Franco Ordine spiega i 3 possibili motivi dietro il calo del Milan di Max Allegri; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Milan, calvario Pulisic: tutte le ragioni di un 2026 da incubo. Allegri vara il Milan anti-Juve, la formazione: faro Rabiot, Pulisic in crisiMILANO - Per scoprire chi giocherà contro la Juventus bisognerà aspettare almeno l’allenamento di domani, visto che Massimiliano Allegri ha cancellato la seduta di allenamento prevista per oggi. Il mo ... tuttosport.com Pulisic in crisi: zero gol nel 2026 e rinnovo fermo, il Milan aspetta la svoltaPulisic in crisi: zero gol nel 2026 e rinnovo fermo, il Milan aspetta la svolta Da trascinatore a caso aperto: il momento di Christian Pulisic preoccupa il Milan. Dopo un inizio ... tuttojuve.com #Allegri e #Spalletti allo specchio, l'analogia mercato e l'elisir: dentro #MilanJuve x.com Il Milan frena per Lewandowski E la Juve... - facebook.com facebook