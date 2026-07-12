Il Milan sta per cedere Rafael Leão durante questa finestra di mercato. Il calciatore ha espresso pubblicamente il desiderio di cambiare squadra, portando a un accordo ormai vicino. La società sembra aver deciso di lasciarlo partire, rendendo il trasferimento quasi certo. Le negoziazioni sono in corso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici dell'intesa.

Il Milan lascerà partire Rafael Leão in questa sessione di calciomercato: ormai il divorzio sembra inevitabile, visto che il calciatore vuole cambiare aria (come manifestato nelle interviste pubbliche). Il Milan, dal canto suo, non farà sconti di alcun tipo: il club vuole incassare circa 60 milioni di euro per una plusvalenza importante, anche perché il Diavolo ha investito già più di 100 milioni di euro per i colpi Gila e Ramos. promowebapp Il forte dubbio di Alessandro Vocalelli sulla cessione di Leão. Chi non è del tutto d'accordo sulla cessione di Leão in questo momento è il giornalista Alessandro Vocalelli. Ecco il suo pensiero da Gazzetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, i dubbi di Vocalelli: "Davvero questo il momento per rinunciare a Leão?"

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