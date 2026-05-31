Rafael Leao ha annunciato il suo addio al Milan mentre la squadra attraversa un periodo complicato. La decisione è stata comunicata in un momento di crisi, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Leao si congeda dopo aver trascorso diverse stagioni con il club, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, lasciando molti sorpresi.

"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un altro campionato. Se dovesse accadere, ne sarei molto felice", queste le parole di Rafael Leao ai microfoni di 'Sport TV'. Un messaggio di addio inequivocabile, che non lascia spazio a interpretazioni e che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri sui social. Dopo lo scudetto vinto da protagonista nel 2022 e il premio di MVP del campionato, la traiettoria della carriera di Leao sembrava poter essere totalmente differente. Nelle successive stagioni non ha fatto male, con il Milan ha collezionato 80 gol e 65 assist in 291 presenze, ma il salto di qualità definitivo non c'è mai stato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caro Leao, ti sembra questo il modo e il momento di salutare il Milan? Non è così che sarebbe dovuta finire

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