A 'Sky Calcio Club', Stefano De Grandis ha commentato la partita di Rafael Leao, sottolineando che il giocatore spesso si concentra sulle azzeccate iniziative individuali, ma raramente mette in pratica le azioni di squadra. Ha osservato che in questa fase, le sue prestazioni si distinguono per alcuni movimenti distintivi, anche se manca di coerenza tra le sue giocate e le azioni collettive della squadra.

Difficile esprimere un giudizio sulla stagione 2025-2026 di Rafael Leao: l'attaccante, al Milan dal 2019, ha infatti dovuto combattere sin da subito con dei problemi fisici seri (infortunio al muscolo soleo del polpaccio) e con un inaspettato cambio di ruolo. Dopo aver giocato, infatti, varie stagioni da esterno sinistro offensivo, dominatore assoluto della sua fascia di pertinenza, il nativo di Almada si è ritrovato a giocare da punta. Prima o seconda, fa poca differenza. Da ala nel 4-2-3-1 ad attaccante centrale nel 3-5-2, Leao ha sofferto abbastanza il non poter più andare in spazi aperti, dando libero sfogo alle sue principali caratteristiche, quelle che l'hanno reso il top player del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Grandis: “Leao fa delle cose, non fa mai le cose pratiche. In questo momento …”

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