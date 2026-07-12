Il Milan ha deciso di puntare su Chukwueze, con Amorim che ha mostrato fiducia nel giocatore. Tuttavia, i numeri delle sue prestazioni finora non sono positivi. Nel frattempo, il calciomercato rossonero procede a ritmo rapido, in netto contrasto con il mese di giugno, che era stato segnato da ritardi e silenzi. La società ha accelerato le operazioni, anche se i risultati sul campo non sembrano ancora soddisfare le aspettative.

Il calciomercato del Milan prosegue in maniera molto rapida, quasi sorprendente se si ripensa invece al mese di giugno, bloccato e caratterizzato da ritardi e molti silenzi. A spazzare via le nubi a far chiarezza però, ci ha pensato direttamente Gerry Cardinale, che ha scelto di metterci la faccia nell'ultima conferenza stampa di presentazione di Amorim. Da quel momento in poi, le operazioni di mercato hanno subito un'accelerata: gli arrivi già finalizzati di Gonçalo Ramos e Mario Gila hanno certificato la volontà di fare sul serio, e che le cose sembrano essere cambiate. Milan, Amorim punta su Chukwueze, ma.. In questo nuovo scacchiere tattico la vera sorpresa potrebbe arrivare già da una pedina che abbiamo in casa: Samuel Chukwueze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim punta tutto su Chukwueze: i numeri però non sono positivi

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