Milan Amorim ne convoca 26 | in 8 dalla seconda squadra

Il Milan ha convocato 26 giocatori per il raduno d'inizio stagione, previsto per lunedì 13 luglio. Tra loro ci sono otto elementi provenienti dalla seconda squadra. La rosa ufficiale include anche diversi giovani e nuovi acquisti, in un quadro di preparazione ancora in fase di definizione. La squadra si riunirà per i primi allenamenti, segnando l'inizio ufficiale della stagione calcistica.

Cantiere aperto, lavori in corso. Non potrebbe essere diversamente, a nemmeno metà luglio. Ma intanto la stagione del Milan scatta ufficialmente con il raduno di lunedì 13. Amorim ha programmato una doppia seduta, la seconda delle quali sarà come di consueto visibile ai tifosi. Il club ha diramato la lista dei convocati, lista per forza di cose provvisoria e molto fluida. A spiccare è soprattutto il cospicuo numero di ragazzi aggregati dalla seconda squadra, tra nuovi acquisti e giocatori che stanno effettuando il loro percorso fin dal settore giovanile rossonero. Questa la lista ufficiale dei 26 calciatori a disposizione di Amorim, in attesa che torni chi ha preso parte al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Milan, Amorim nuovo allenatore e le prossime mosse | Calciomercato

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