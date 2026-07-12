Michele Fazio 25 anni fa Commemorato oggi nella città vecchia di Bari

Notizia in breve

Venticinque anni fa, un adolescente di Bari fu colpito mortalmente da un proiettile durante una sparatoria tra malavitosi nella città vecchia. Era il 12 luglio 2001 e stava camminando con i genitori in una strada della zona. La sua morte rimane impunita e oggi viene ricordato in una cerimonia commemorativa nella stessa area. Nessuna modifica alla scena o alle circostanze dell’incidente è stata segnalata.