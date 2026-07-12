Michele Fazio 25 anni fa Commemorato oggi nella città vecchia di Bari
Venticinque anni fa, un adolescente di Bari fu colpito mortalmente da un proiettile durante una sparatoria tra malavitosi nella città vecchia. Era il 12 luglio 2001 e stava camminando con i genitori in una strada della zona. La sua morte rimane impunita e oggi viene ricordato in una cerimonia commemorativa nella stessa area. Nessuna modifica alla scena o alle circostanze dell’incidente è stata segnalata.
Era un adolescente, Michele Fazio, il 12 luglio 2001. Stava camminando in una strada della città vecchia di Bari dove viveva con i genitori. Si trovò fortuitamente nella traiettoria di un proiettile durante una sparatoria fra malavitosi. Morì sul colpo. Vittima innocente della violenza mafiosa. Oggi, come ogni 12 luglio, i genitori Pinuccio e Lella lo hanno commemorato con i rappresentanti istituzionali e tanti cittadini, nella strada in cui morì. L'articolo Michele Fazio, 25 anni fa Commemorato oggi nella città vecchia di Bari proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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La cerimonia per Michele Fazio a 25 anni dall'assassinio facebook
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