A 15enne è stato ucciso da un colpo di pistola nel 2001 durante uno scontro tra criminali nella città vecchia. Per ricordare Michele Fazio, sono stati deposti fiori nel luogo della sparatoria e organizzato un percorso tra le strade del quartiere. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la presenza di cittadini e rappresentanti locali. La vittima aveva 15 anni al momento della morte.

Una corona d’alloro nel luogo in cui Michele Fazio perse la vita 25 anni fa e poi «un cammino di pace» tra le strade di Bari Vecchia. La città ha ricordato nel pomeriggio il quindicenne, vittima di mafia, ucciso per errore il 12 luglio 2001 durante una sparatoria tra esponenti della criminalità organizzata. La commemorazione, promossa dall’amministrazione comunale in occasione del venticinquesimo anniversario dell’omicidio, si è svolta alle 18 in largo Amendoni, davanti ai genitori del ragazzo, Pinuccio e Lella Fazio, alle autorità locali e ai cittadini intervenuti per rendere omaggio a una delle più giovani vittime innocenti di mafia del capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, una corona di fiori per ricordare Michele Fazio, il 15enne ucciso dalla mafia nella città vecchia

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