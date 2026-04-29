A Bari, nella città vecchia, si sono registrati nuovi spari che hanno coinvolto una donna di 85 anni, ferita accidentalmente. Le forze dell’ordine stanno indagando su un conflitto tra giovani, collegato a un’epidemia di violenza legata al traffico di droga. La situazione sembra essere una recrudescenza di una lotta tra gruppi criminali che si svolge in strada.

Ancora spari nella città vecchia di Bari nell’ambito di quella che è quasi certamente la guerra di mala riesplosa. Nella sparatoria è rimasta accidentalmente ferita una donna di 85 anni che si è trovata nella traiettoria del proiettile. Polizia e carabinieri intervenuti hanno poi effettuato perquisizioni nel quartiere Carbonara, dove opera principalmente il clan Strisciuglio. Non è escluso che la sparatoria fosse una vendetta per l’omicidio in discoteca a Bisceglie alcune notti fa. L'articolo Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni Obiettivo verosimile del conflitto in strada un giovane, la guerra di mala sullo sfondo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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