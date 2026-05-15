La mamma in lotta contro Meta | Mia figlia morta di social a 12 anni Mancano leggi che aiutino i genitori
Una donna ha denunciato che sua figlia, morta a dodici anni, aveva scritto sui social di sentirsi un peso e di voler smettere di vivere. La madre ha affermato che non ci sono leggi adeguate per tutelare i genitori in situazioni come questa e ha accusato la piattaforma di non aver previsto interventi tempestivi. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’efficacia delle norme attuali in materia di tutela dei minori online e sulla responsabilità delle aziende tecnologiche.
Milano, 15 maggio 2026 – «Mia figlia scriveva di sentirsi un peso per gli altri, testi pieni di riferimenti sulla volontà di non vivere. Salvava contenuti sui social che inneggiavano al suicidio. Disegni di ragazzini rotti o senza cuore, con le bende. Immagini tristi, paesaggi con la nebbia e la pioggia, autunnali, gotici». Contenuti che la spirale degli algoritmi le riproponeva, a soli 12 anni, ancora e ancora. «Pensavo di combattere solo una distrazione, invece combattevo contro un nemico che era molto più forte». Un nemico che assume le forme dello scrolling infinito, delle tecnologie pensate per trattenere gli utenti sulle piattaforme: il lato oscuro dei social e gli effetti sulla mente di una bambina, per la quale il mondo virtuale diventa uno specchio di dolore nel quale riflettersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Breaking NewsMama June Shannon Says She Struggles Daily 2 Years After Daughter Anna Chickadee
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Auguri a ogni Mamma. A chi genera, a chi adotta, a chi cura i figli e pelosetti degli altri. A chi stringe tra le braccia e a chi custodisce solo nel cuore. A chi lotta, a chi ha perso per mano dell’uomo, del destino, della malattia. Se ami, sei Mamma. E oggi è il tuo gi facebook
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