La mamma in lotta contro Meta | Mia figlia morta di social a 12 anni Mancano leggi che aiutino i genitori

Una donna ha denunciato che sua figlia, morta a dodici anni, aveva scritto sui social di sentirsi un peso e di voler smettere di vivere. La madre ha affermato che non ci sono leggi adeguate per tutelare i genitori in situazioni come questa e ha accusato la piattaforma di non aver previsto interventi tempestivi. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’efficacia delle norme attuali in materia di tutela dei minori online e sulla responsabilità delle aziende tecnologiche.

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