Mi ha rovinato la vita parla la 22enne sfregiata in metro a Milano | Come uscirò di casa con questa faccia?

Una giovane donna di 22 anni ha subito un’aggressione con un coltello in metropolitana a Milano, riportando gravi ferite sul volto. La vittima ha dichiarato di sentirsi devastata e di avere difficoltà a immaginare come affrontare la quotidianità, inclusa la possibilità di uscire di casa e di lavorare. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel corso di un viaggio in treno. La donna ha ricevuto assistenza medica per le ferite riportate.

«Mi ha rovinato la vita. Come uscirò di casa con questa faccia? Come posso lavorare? ». A parlare è la 22enne sfregiata con un coltello a Milano. La ragazza si trovava sulla banchina della fermata della metro Duomo quando Mohammed Saidi, un 27enne algerino, ora in carcere, ha iniziato a insultarla per poi aggredirla solo perché lo aveva «guardato». «Mi fa tutto malissimo», dice in un’intervista al Corriere della Sera. «È tutto per colpa di quello». Gli investigatori parlano di «violenza inaudita che ha leso anche la dignità» della vittima, mentre i medici hanno confermato che la cicatrice potrebbe non «scomparire più dal volto». La ricostruzione dell’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Parla la ragazza sfregiata a Milano: Mi ha rovinato la vita, con questa faccia fatico a uscire di casa. Come farò a lavorare?; Le mani delle cosche su San Siro e il patto fra ultrà delle curve. La verità dell’ex numero due della Nord Marco Ferdico ai pm: con i milanisti c’era un accordo; Adinolfi, una delle vittime: In radio parlava di Dio, credevo in lui ma mi ha rovinato, mi ha portato via i risparmi di una vita; Io vittima, mi fidavo di Adinolfi perché parlava di Dio. Mi ha portato via i risparmi di una vita.

Anche io mi sarei stancata,il mio paese ha combattuto battaglie per evolvere,per riconoscere libertà alle donne, per evidenziare che lo Stato è una cosa e la religione un fatto privato. Tornare al medioevo non è Costituzionalmente accettabile #Milano x.com

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