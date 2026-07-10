Una giovane donna di 23 anni è stata aggredita in metropolitana alla fermata Duomo, dove un uomo le avrebbe sputato in faccia. L’aggressore, che poche ore prima era stato scarcerato, è stato identificato dagli investigatori. La vittima ha fornito una ricostruzione dell’attacco, aggiungendo dettagli alla vicenda che ha suscitato scalpore nella città. La polizia sta continuando le indagini per chiarire l’accaduto.

La vittima ha ricostruito davanti agli investigatori l’aggressione avvenuta alla fermata Duomo della metropolitana. Il racconto della giovane aggredita aggiunge nuovi dettagli alla vicenda che ha sconvolto Milano. Mentre il giudice si prepara a decidere sulla richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura nei confronti di Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato una 23enne alla fermata Duomo della metropolitana, emergono le parole messe a verbale dalla vittima e il precedente che precede di poche ore l’aggressione: l’uomo era stato infatti arrestato per un furto e subito rimesso in libertà con il divieto di dimora nel Comune di Milano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Milano, 23enne sfregiata in metro: «Mi ha sputato in faccia», Mohammed Saidi era stato scarcerato poche ore prima

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