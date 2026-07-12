Una giornalista ha scritto di aver ricevuto una pillola bianca da un uomo durante un incontro. La notizia ha suscitato scalpore, coinvolgendo il Principe Harry. La sua recente visita in Inghilterra non ha portato risultati positivi: è stato respinto dal palazzo reale e i problemi con i media sono aumentati. La vicenda ha attirato l’attenzione su una serie di difficoltà personali e pubbliche che il membro della famiglia reale sta affrontando in questo periodo.

Il Principe Harry sta attraversando l'ennesimo periodo nero. La sua visita in Inghilterra non ha avuto i risultati sperati – tanto che è stato addirittura respinto da Buckingham Palace – e i problemi con i giornali sono addirittura peggiorati. Non solo ha perso la causa con il Daily Mail, ma è arrivato un articolo della giornalista Charlotte Griffiths in cui è stato duramente colpito. Griffiths, direttrice editoriale del tabloid Mail on Sunday, ha raccontato in un recente la sua versione dei fatti in merito al suo rapporto con il Duca di Sussex. Del resto si tratta di una figura fondamentale del processo per violazione della privacy intentato dal secondogenito di Re Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mi ha dato una pillola bianca", l'articolo choc della giornalista fa tremare il Principe Harry

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