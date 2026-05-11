Re Carlo ha ricucito i rapporti tra Usa e Regno Unito ma la sua visita fa tremare Harry e Meghan

Da secoloditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo ha intrapreso una visita di quattro giorni negli Stati Uniti, visitando Washington e New York, la prima in America da quasi dieci anni. L'evento ha riacceso l’attenzione sui rapporti tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, mentre ha suscitato preoccupazioni tra Harry e Meghan. Durante il viaggio, sono stati incontrati rappresentanti politici e hanno partecipato a eventi pubblici, segnando un momento importante per la presenza internazionale del sovrano.

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La visita di Stato di Re Carlo a Washington e New York, che è durata quattro giorni ed è stata la prima in America in quasi un decennio, ha avuto grande rilevanza. In particolare, il sovrano è riuscito a rammendare le relazioni fra Regno Unito e Usa, che si erano deterioriati a causa delle rispettive e diverse posizioni sulla guerra in Iran. Ma questo evento ha anche demoralizzato Harry e Meghan, che non hanno un buon rapport con il presidente Donald Trump. Carlo ha viaggiato con la regina Camilla ed è stato accolto negli Usa con tutti gli onori cerimoniali, tra cui il ricevimento alla Casa Bianca. Sono state diffuse numerose immagini di Carlo che rideva e appariva rilassato accanto al tycoon e alla first lady Melania.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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