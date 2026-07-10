Mi ha messo una pillola bianca in bocca e mi ha detto | ‘Adesso posso fidarmi di te’ Fu un test prima di diventare amici | la giornalista che frequentò il principe Harry racconta i retroscena

Nel dicembre 2011, durante una cena, una giornalista del Daily Mail ha ricordato un episodio con il principe Harry, allora giovane reporter del Mail on Sunday. La giornalista ha raccontato che il principe le aveva messo una pillola bianca in bocca e aveva detto: “Adesso posso fidarmi di te”, come parte di un test prima di instaurare un’amicizia.

“ Mi ha messo una pillola bianca in bocca e mi ha detto: ‘Adesso posso fidarmi di te'”. È uno dei ricordi che la giornalista del Daily Mail Charlotte Griffiths conserva del principe Harry, conosciuto nel dicembre 2011 durante una cena quando lei era ancora una giovane reporter del Mail on Sunday. L’episodio riemerge oggi sulle pagine del tabloid all’indomani della sentenza con cui l’Alta Corte di Londra ha respinto le accuse mosse dal duca del Sussex e da altri sei personaggi famosi contro Associated Newspapers, editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Griffiths, che nel procedimento ha testimoniato raccontando la breve amicizia con Harry, ripercorre ora alcuni degli episodi più insoliti vissuti insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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