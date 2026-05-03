meteo le previsioni in campania per domenica 3 maggio 2026

Per domenica 3 maggio 2026 in Campania si prevede tempo stabile, con temperature che si attestano su valori piacevoli. A Avellino il cielo sarà sereno per tutta la giornata, senza la possibilità di piogge o annuvolamenti significativi. La giornata si svolgerà con condizioni di bel tempo, tipiche di questa stagione, senza variazioni di rilievo rispetto alle previsioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 3 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2837m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordes t. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2815m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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