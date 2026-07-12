Meteo Italia | terza ondata di calore al culmine oltre 40°C e afa intensa per tutta la settimana

L’anticiclone sta portando un’ondata di caldo intenso sull’Italia, con temperature superiori ai 40°C e afa persistente. La terza ondata di calore dell’estate si trova al suo picco, interessando tutta la penisola. Le condizioni meteorologiche si mantengono stabili e soleggiate, con poche precipitazioni previste. La situazione durerà per tutta la settimana, secondo le previsioni.

L’anticiclone rafforza la sua presenza sull’Italia. La terza ondata di calore dell’estate entra nella sua fase più intensa. L’alta pressione subtropicale continuerà infatti a rafforzarsi sull’Italia garantendo una lunga fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, accompagnata da un progressivo aumento delle temperature e soprattutto dell’afa. La sensazione di caldo sarà spesso superiore ai valori indicati dai termometri a causa dell’elevata umidità e dell’intensa radiazione solare. Si tratta quindi di una situazione che richiederà particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Per chi vive in Toscana, abbiamo realizzato anche un approfondimento dedicato con il dettaglio delle temperature provincia per provincia: leggi anche il nostro approfondimento sulle previsioni meteo per la Toscana. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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Arriva la terza ondata di calore in Italia: attesi oltre 40°C

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