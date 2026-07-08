Un fuoco mai visto Meteo Italia terza ondata di calore 2026 | notti tropicali oltre i 40 gradi

Durante l’estate 2026, l’Italia sta vivendo una terza ondata di calore con temperature molto elevate. Le notti tropicali con temperature superiori ai 40 gradi sono diventate frequenti. Le temperature sono state ben oltre la media stagionale, prolungando il periodo di caldo intenso. La situazione si mantiene stabile con condizioni di caldo estremo, senza segni di diminuzione delle temperature.

L’estate 2026 continua ad alzare l’asticella e, dopo settimane segnate da temperature ben oltre la media, il nostro Paese si prepara a vivere una nuova fase di caldo estremo. Nei prossimi giorni l’anticiclone africano tornerà infatti a rafforzarsi, portando condizioni di stabilità e un’impennata dei valori termici che interesserà gran parte della Penisola. In diverse aree si sfioreranno, e in alcuni casi si supereranno, i 40°C, mentre il sollievo sembra destinato a farsi attendere. Secondo gli esperti, non si tratta più di una semplice successione di ondate di calore, ma di un’anomalia climatica ormai persistente. Le brevi pause... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Europa Bajo Fuego: Ola de Calor Histórica y Colapso de Infraestructuras

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