Messi regala la sua 10 a Roberto Baggio | l’omaggio al Divin codino dopo la vittoria con la Svizzera

Dopo la vittoria contro la Svizzera nei quarti di finale, Lionel Messi ha consegnato la sua maglia numero 10 a Roberto Baggio. La consegna è avvenuta subito dopo la partita, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le motivazioni. La maglia di Messi rappresenta un simbolo di ruolo e prestigio, mentre Baggio è noto per aver indossato lo stesso numero durante la sua carriera. La scena si è verificata nel contesto di un evento sportivo internazionale.

Da un numero 10 all’altro. È finita tra le mani di Roberto Baggio la maglia indossata la scorsa notte da Leo Messi nei quarti di finale dei Mondiali contro la Svizzera. L’ Argentina della «Pulce» ha superato gli elvetici con il punteggio finale di 3 a 1. Questa volta nessun gol dei sudamericani porta la firma di Messi, autore comunque di un assist, che a fine partita ha scattato una foto con Baggio e gli ha regalato la sua maglia: «Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio », scrive l’ex bomber della nazionale italiana condividendo la foto sui suoi profili social. Occhi puntati su Argentina-Inghilterra. 🔗 Leggi su Open.online

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