Dopo la partita tra Argentina e Svizzera, Lionel Messi ha consegnato la sua maglia a Roberto Baggio. Messi ha ringraziato il giocatore italiano con un gesto simbolico, dicendo “Ti voglio bene”. La consegna è avvenuta in occasione della vittoria che ha portato l’Argentina alle semifinali del torneo mondiale. Il gesto ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, sottolineando il rapporto tra i due campioni.

Un regalo speciale. È quello che Lionel Messi ha fatto a Roberto Baggio dopo la vittoria dell’Argentina sulla Svizzera che ha qualificato l’Albiceleste campione in carica alle semifinali dei Mondiali. Baggio, ambasciatore della Fifa, ha assistito dal vivo alla sfida giocata a Kansas City e al termine della partita ha incontrato Messi, che gli ha donato la sua maglia numero 10: "Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene amico mio", ha scritto l’ex campione azzurro su Instagram, postando la foto in compagnia del fuoriclasse argentino. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Messi regala a Baggio la sua maglia dopo Argentina-Svizzera: “Grazie Leo, ti voglio bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guardiola Baggio: Unlegato da Brescia

Notizie e thread social correlati

"Grazie amico mio, ti voglio bene": dopo Argentina-Svizzera Messi regala la maglia a BaggioDopo la partita tra Argentina e Svizzera, Roberto Baggio ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene la maglia numero 10 dell’Argentina, donata...

Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera Messi dona la sua maglia all'amico Baggio: «Grazie Leo per il dono e per l'affetto»Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera nei quarti di finale, Messi ha regalato la sua maglia a un ex calciatore italiano.

Temi più discussi: Mondiali, Messi regala la 10 dell'Argentina a Baggio, il Codino ringrazia; Record gol Mondiali 2026: Messi, Mbappé, Haaland e Kane inseguono il primato impossibile; Argentina, corsa e lacrime: Julian Alvarez e Lautaro dopo 120' spediscono Messi in semifinale; Highlights Spagna-Belgio 2-1, quarti di finale Mondiali 2026: guarda i gol su DAZN.

Messi regala a Baggio la sua maglia dopo Argentina-Svizzera: Grazie Leo, ti voglio bene x.com

Messi regala la maglia numero 10 di Argentina-Svizzera a Roby Baggio: Un dono prezioso, ti voglio bene amico mioI due si sono incontrati nel post partita fuori dallo spogliatoio: abbracci, sorrisi e quel regalo di Leo ... msn.com

Grazie amico mio, ti voglio bene: dopo Argentina-Svizzera Messi regala la maglia a BaggioI due mitici 10 in posa al termine del match: Leo, un dono prezioso ... msn.com