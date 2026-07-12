Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera nei quarti di finale, Messi ha regalato la sua maglia a un ex calciatore italiano. L'ex attaccante ha ringraziato pubblicamente per il gesto e l'affetto dimostrato. La partita ha portato l'Argentina alle semifinali del Mondiale. Messi, che ha segnato durante l'incontro, ha condiviso il dono con l’amico, sottolineando il legame tra i due. La vittoria ha permesso alla squadra sudamericana di proseguire nel torneo.

Da numero 10 a numero 10. Non è stata una partita qualsiasi, quella che l'Argentina ha vinto contro la Svizzera nella notte italiana, qualificandosi alla semifinale del Mondiale. Sugli spalti, c'era anche Roberto Baggio e a fine partita Lionel Messi ha donato la sua maglia al Divin Codino, suo grande ammiratore. Proprio pochi giorni fa, in un podcast brasiliano, Baggio disse che per lui Messi era stato più grande di Maradona e Pelè, il migliore di sempre. L'amicizia tra i due nasce con lo zampino di Pep Guardiola, amico di Roby, suo ex compagno al Brescia. Nell'aprile 2010, al termine di un Barcellona-Arsenal nel... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera Messi dona la sua maglia all'amico Baggio: «Grazie Leo per il dono e per l'affetto»

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Argentina vs Switzerland: Messi Chases Another FIFA World Cup Semifinal | APT

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